Gil Vicente derrota o Casa Pia

O Gil Vicente vence o Casa Pia, fora, por 3-1, em partida da jornada 17 da I Liga.

Todos os golos surgiram na segunda parte e até foram os “gansos” a marcar primeiro, por Rafael Martins.

No entanto, os “galos” de Barcelos reagiram e deram a volta ao marcador, com tentos de Fran Navarro (2) e Vítor Carvalho.

Os barcelenses subiram ao 14.º posto, com 18 pontos, cinco acima dos lugares de despromoção, enquanto o Casa Pia, que não vence há três jogos, segue no quinto lugar, com 27.



