Tulipa. "Saímos daqui dignos"

O treinador do Vizela, Tulipa, considera que a sua equipa “merecia pontuar” em Alvalade.

“Foi um jogo difícil para nós, sofremos um pouco porque andámos muito tempo sem bola, mas quando a tivemos, pelo menos na primeira parte, fomos com critério à frente, conseguimos encontrar espaços para saídas. Sabíamos da dificuldade que iríamos ter porque o Sporting tem um jogo posicional muito bom, dá uma largura muito grande com os laterais e mete muita gente por dentro também”, referiu.

O técnico vizelense acrescenta: “Não perdemos nada. A postura da equipa foi muitíssimo boa, saímos daqui dignos e com certezas de que estamos preparados para a nossa luta que é manter o clube na primeira divisão”.

Questionado sobre o trabalho do Vizela na primeira volta, Tulipa considera que “o balanço é bom. É a primeira parte do campeonato com mais pontos desde que a equipa se apresenta na I Liga”.

“As sensações é que a equipa está a crescer, consegue ser competitiva, analisar e interpretar muito bem o jogo e, quando temos de sofrer, há essa capacidade também para se ajustar e sofrermos juntos”, refere.

O Sporting venceu o Vizela por 2-1.