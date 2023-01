Nota 4 para Rui Costa. “Aceita-se o penálti, mas é lance muito difícil”

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 a Rui Costa, árbitro do Sporting - Vizela, da jornada 17 da I Liga.

O especialista da Renascença em arbitragem considera que no lance entre Paulinho e Igor Julião, nos descontos, “aceitar-se-ia qualquer decisão, o lance é muito difícil” porque o avançado também baixou a cabeça, mas acaba por aceitar-se o penálti”.

Na primeira parte, aos 5 minutos, Paulinho cai na área, mas nada se passou; aos 22 minutos, Rui Costa não viu um canto; aos 26 Matheus Reis queixa-se de falta, mas não há penalti; aos 37 minutos, Anderson faz falta, mas Paulinho faz teatro ao cair.

Já na segunda parte, Paulinho marcou, mas o cruzamento de Pote foi fora e, por isso, o golo é bem anulado.

Já a contestação no golo do Vizela não tem razão de ser: o Vizela estava no ataque, a bola embateu no árbitro e voltou ao mesmo jogador do Vizela. Não há qualquer irregularidade.

Aos 82 minutos, Bruno Wilson toca com o cotovelo, mas está encostado ao corpo, não há motivo para grande penalidade.

Aos 85 minutos, Matheus Reis mergulhou na área e faltou o amarelo por simulação.

Nos descontos, surgiu o lance do penálti decisivo já descrito.

O árbitro Rui Costa apitou muito pouco, apenas 15 faltas. Tem nota 4.

Dentro das quatro linhas, o Sporting venceu o Vizela por 2-1.