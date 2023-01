Nota 4 para Fábio Veríssimo. "Jogo sem dificuldades"

O VAR Bola Branca, Paulo Pereira, dá nota 4 à exibição da equipa de arbitragem liderada por Fábio Veríssimo na vitória do Benfica em casa do Santa Clara. Um jogo tranquilo do árbitro, considera.

"Foi uma viagem tranquila até aos Açores. Jogo não trouxe qualquer dificuldade, os três golos são absolutamente legais", disse.

O especialista em arbitragem disse que "a segunda parte acentuou ainda mais a facilidade do jogo. Fez uma boa arbitragem, porque o jogo também não trouxe dificuldades. Todos os intervenientes ajudaram".

Paulo Pereira destaca apenas um erro de Fábio Veríssimo, ainda na primeira parte.

"Aos 22 minutos, Gabriel Batista chocou com Ítalo e o Fábio Veríssimo assinalou falta. Nada aconteceu, não poderia assinalar falta. Jogo foi tão fácil que permite algumas distrações", termina.