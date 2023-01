João Pedro volta ao ativo do Desportivo de Chaves

O Desportivo de Chaves anunciou a contratação do médio João Pedro, que esteve sem clube desde o final da época passada.

O médio de 29 anos era o capitão de equipa do Tondela na época passada. Não continuou no clube após a descida de divisão, mas não assinou por qualquer clube até agora.

João pedro esteve as últimas três épocas e meia ao serviço do Tondela. Antes, passou pelo Apollon Smyrnis, LA Galaxy e Vitória de Guimarães, onde foi formado.

"Sou mais um para ajudar o clube a atingir os seus objetivos", disse, citado pelos meios do clube.

João Pedro pode estrear-se já na segunda-feira pelo Chaves na deslocação ao Bessa para defrontar o Boavista. O Chaves está no 9.º posto da tabela, com 21 pontos e pode igualar a melhor primeira volta da história do clube na I Liga.