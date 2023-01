Futebol feminino. Benfica recebe Sporting no primeiro dérbi lisboeta da história da Taça de Portugal

Este sábado, o Benfica recebe o Sporting naquele que é o primeiro dérbi lisboeta para a Taça de Portugal em futebol feminino. A expectativa é de que a assistência na Luz quebre o recorde nacional.

A partida tem início marcado para as 15h00, a contar para os quartos de final da "prova rainha". Este será o 14.º embate entre "águias" e "leoas" na história da modalidade feminina.

Até agora, a equipa encarnada tem um registo mais favorável em confrontos com o Sporting, com sete vitórias em 13 jogos. Já as "leoas" somam cinco triunfos em partidas oficiais, registando-se um empate pelo meio.

Para a partida deste sábado, os sócios benfiquistas não tiveram de pagar bilhete, enquanto os restantes adeptos e associados do Sporting tiveram de desembolsar cinco euros, num incentivo à enchente nas bancadas.

A expectativa é de se bater um recorde de assistências em futebol feminino nacional no Estádio da Luz. Neste momento, esse registo pertence a um dérbi amigável entre ambas as equipas em 2019, que levou 15.204 pessoas ao Estádio do Restelo.

Em competições oficiais, o recorde pertence ao estádio dos encarnados, em igual embate entre Benfica e Sporting. A contar para o Campeonato Nacional 2021/2022, o encontro contou com uma assistência de 14.221 adeptos.