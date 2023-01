Académico de Viseu chega aos 20 jogos sem perder

O Académico de Viseu prolongou, este sábado, a série de jogos sem derrotas. Ao empatar com o Nacional da Madeira, na jornada 17 da II Liga, a equipa treinada por Jorge Costa chega ao 20.º jogo consecutivo sem derrotas.

"É um motivo de orgulho", diz o antigo internacional português, atualmente técnico do Viseu, em declarações à SportTV. Quizera fez o primeiro golo logo aos 11 minutos e Zé Manuel empatou para os madeirenses, no final da primeira parte.

Jorge Costa não ficou satisfeito com o desempenho dos seus jogadores no primeiro tempo e ao intervalo fez cinco substituições. A equipa melhorou e o treinador considera que, pelo que produziu na segunda parte, o empate "é injusto".

O tempo perdido no segundo tempo, com muitas paragens, motivou ainda um comentário do treinador do Viseu, sublinhando que a sua equipa "não é candidata a nada". "Deixem-nos jogar. Não façam filmes com o Académico", apela.

Com este empate o Académico de Viseu mantém-se na luta pelos lugares de subida, em particular pela posição de acesso ao "play-off" - o 3.º posto -, pelo qual estão a jogar, nesta fase do campeonato, Vilafranquense, Estrela da Amadora e Feirense.

O Nacional da Madeira está no 15.º lugar, dois pontos acima da posição de "play-off" de manutenção. Na próxima jornada os madeirenses visitam o terreno do Tondela. O Académico recebe o Benfica B, mas antes, já na quarta-feira joga com o FC Porto, em Leiria, a meia-final da Taça da Liga.