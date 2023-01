Moreno acredita que "é possível ganhar ao FC Porto"

O treinador espera que os jogadores consigam desfrutar do momento de receber o Porto num estádio quase cheio, "que seria impensável para alguns destes jogadores sentirem esse cenário. A pressão e o mau momento ficam sobre mim".

"Se formos jogar só para defender não vamos tirar nada. Sabemos que não é o melhor momento e identificamos os erros. Parece-me que é mais um problema de resultados do que de qualidade de jogo. Não nos sentimos intimidados pelo adversário. Percebemos o valor do Porto, mas acreditamos que é possível ganhar amanhã", disse, em conferência de imprensa.

Moreno Teixeira, treinador do Vitória de Guimarães, acredita que é possível vencer o FC Porto, apesar do momento menos conseguido da equipa.

Laureta, antigo jogador do Vitória de Guimarães, p(...)

O Vitória não vence há sete jogos - três da Taça da Liga e quatro do campeonato -, e chega à receção ao Porto após três derrotas nos últimos quatro jogos da Liga. Anderson é baixa de peso no Vitória, mas não é a única.

"Nunca me lamentei com ausências. Gostaria de ter o Anderson, é o melhor marcador e está numa boa fase, mas também não temos o Tiago Silva, o Zé Carlos e o Handel. Sempre me agarrei às soluções", atira.

Moreno acredita que este é "o FC Porto mais completo" da era de Sérgio Conceição: "Logo o guarda-redes dá qualidade na saída de bola, têm dois laterais muito profundos. Acho que o Toni Martínez, pelo momento que é, pode jogar. O Pepe também poderá voltar, pelo jogo que é".

"O Porto tem uma reação à perda de bola incrível, que é um exemplo para nós e para as outras equipas", termina.

O Vitória-FC Porto joga-se este sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.