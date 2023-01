Braga quer fazer melhor primeira volta de sempre

O treinador do Sp. Braga, Artur Jorge, diz querer vencer na deslocação ao reduto do Paços de Ferreira, no sábado, na 17.ª jornada da I Liga, e atingir a melhor primeira volta de sempre.

Se vencer em Paços de Ferreira, o Sp. Braga atinge 40 pontos, o que será a melhor pontuação de sempre no final de uma primeira volta.

"Vamos querer somar os 40 pontos e conseguir a melhor primeira volta de sempre, vamos ter a humildade suficiente para conseguirmos o resultado que procuramos. Se esperava [conseguir isto]? Sempre tive confiança no que era o meu trabalho, no início podia haver resistência quanto à nossa capacidade de estar à frente da primeira equipa, mas os resultados estão aqui, só por má-fé se pode criticar o trabalho, porque esta é uma primeira volta de grande capacidade e grande mérito, a que queremos dar continuidade", disse Artur Jorge na conferência de imprensa de antevisão.

O técnico lembrou que "a história diz que os jogos em Paços de Ferreira são muito difíceis para o Sp. Braga" -- os pacenses têm mais vitórias em casa, para o campeonato, diante dos minhotos -, mas notou, quando foi treinador interino (2019/20), os 'arsenalistas' foram "lá ganhar de forma convincente".

"Estaremos apoiados por um grande número de adeptos do Sporting de Braga, por ser uma deslocação próxima e a uma hora agradável. É mais um dos elementos para alavancar e fazermos uma boa exibição e ganhar", acrescentou.

Os pacenses obtiveram na jornada anterior a primeira vitória da época, o que pode servir de fator motivacional extra, mas é ainda último classificado.

"É um adversário que está muito motivado pelos resultados dos dois últimos jogos, tendo conseguido a primeira vitória na temporada [1-0 ao Rio Ave], que procuravam há muito, naturalmente. Isso vai fazer com que possam estar motivados e com a perspetiva de dar continuidade. Esperamos um adversário extremamente difícil, muito complicado. Tem um valor maior do que a classificação que ocupa, mas nós vimos de um conjunto de resultados muito positivo também, que queremos capitalizar para somar mais três pontos", disse.

As duas equipas já se defrontaram esta época, para a Taça da Liga, em Braga, com os minhotos a vencerem por 2-0.

"Não diria que será um jogo completamente diferente, porque há algumas semelhanças. Mas, desde logo, têm outro treinador e o José Mota e o César Peixoto têm ideias diferentes. Nesse jogo já estávamos apurados e isso permitiu que o jogo fosse encarado de forma diferente por nós. Até estreámos dois miúdos da formação, o Pedro Santos e o Macedo. Mas, tal como então, vamos jogar para ganhar. O Paços de Ferreira também estará diferente animicamente pelos dois últimos resultados", reforçou.

No final do jogo com o Boavista (vitória por 1-0), Artur Jorge disse que vários jogadores estiveram fisicamente abaixo do habitual por causa do pouco espaço de tempo para o jogo da Taça de Portugal com o Vitória de Guimarães, mas a semana de trabalho que teve agora permitiu ter a equipa já com os índices físicos recuperados.

"A equipa está 'soltinha', fizemos um bom treino, vimos essa energia e capacidade na equipa. Espero que a equipa entre focada desde o primeiro minuto porque já tivemos dificuldades quando assim não é", disse.

Sp. Braga, segundo classificado, com 37 pontos, e Paços de Ferreira, 18.º e último, com seis, defrontam-se a partir das 15h30 de sábado, no Estádio Capital do Móvel, em Palos de Ferreira, jogo que será arbitrado por Cláudio Pereira, da associação de Aveiro.