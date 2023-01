Vizela quer fazer "jogo total" com o Sporting

O treinador do Vizela espera surpreender o Sporting em Alvalade e para isso anuncia "um jogo total" da sua equipa. Tulipa assume que terá de ter cuidado em proteger a sua baliza, mas o plano terá ser mais amplo.

"Queremos fazer um jogo total, não vamos lá só para defender a nossa baliza. Espero um Vizela afirmativo. Sabemos do poderio do nosso adversário, mas não queremos modificar as nossas prioridades. Para termos bola, teremos que ter os nossos posicionamentos bem estruturados para dificultar a orientação de pressão do nosso adversário, que por norma recupera muitas bolas em zonas altas", observa, em conferência de imprensa, esta quinta-feira.

"O sucesso vai depender muito da nossa entreajuda, da forma como não cedemos espaço ao adversário e da forma como quando recuperarmos a bola estivermos preparados para a atacar", acrescenta Tulipa.



O treinador do Vizela admira a forma como Rúben Amorim coloca o Sporting, mas está consciente de que os leões estão já distantes do objetivo de conquistar o título.

Um situação que justifica com "dores de crescimento". "O Sporting sofre muito, porque aposta em jovens jogadores e contrata jovens no mercado interno. É uma política do clube muito parecida com a do Vizela. Nesses cenários, as equipas não ganham uma constância pela imaturidade dos jogadores. Mas a ideia de jogo é muito boa, há um padrão, não alterna. Mas há jogadores mais importantes que dão maior razão esse padrão e às vezes não podem ser utilizados", comenta.

O Vizela, 8.º classificado da I Liga, visita o Sporting, 4.º da tabela, esta sexta-feira, às 21h15. O jogo, referente à 17.ª jornada, a última da primeira volta, tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.