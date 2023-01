No dia do 102.º aniversário do Braga, Salvador ambiciona "feitos ainda maiores e relevantes"

O presidente do Sporting de Braga manifestou a ambição do clube em alcançar “feitos ainda maiores e relevantes”, durante a cerimónia do hastear da bandeira, que deu início às comemorações do 102.º aniversário do emblema minhoto.

António Salvador notou que todos no clube têm uma “imensa responsabilidade: honrar a história e fazer do Sporting de Braga um clube cada vez maior e mais vencedor”.

“Não tenho a menor dúvida de que todos temos a motivação para concretizar, juntos, um futuro ainda muito maior”, disse na cerimónia que decorreu na Cidade Desportiva do Sporting de Braga.

Destacando “o peso e a responsabilidade” da “grandiosa história do Sporting de Braga”, o presidente dos bracarenses quis transmitir uma mensagem de “orgulho, esperança e confiança” e defendeu a ideia de que o clube “pode e deve ambicionar a feitos ainda maiores e mais relevantes”.

A cerimónia de hoje marca o arranque do programa de comemorações do 102.º aniversário do Sporting de Braga, que culmina em 30 de janeiro com a Gala ‘Legião de Ouro’, a realizar-se no Theatro Circo, a partir das 21:00.

Até 29 de janeiro decorrerá a exposição ‘Camisolas com História’, no Braga Parque, que irá permitir revisitar algumas das mais icónicas camisolas utilizadas pelos atletas do clube bracarense a partir da década de 60 do século passado.

Entre hoje e 29 de janeiro, está ainda prevista a realização de tertúlias com antigos jogadores e adeptos do Sporting de Braga, no Café Vianna. Já no sábado, haverá a habitual entrega dos emblemas de ouro e prata aos sócios com 50 e 25 anos de filiação, respetivamente.