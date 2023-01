Estoril. Dani Figueira castigado por ter participado em aquecimento

O guarda-redes do Estoril, Dani Figueira, é castigado com um jogo de castigo por ter participado no aquecimento de um colega quando estava suspenso.

Dani Figueira participou nos exercícios de aquecimento de Pedro Silva para o jogo com o Benfica, a 6 de novembro de 2022.

Segundo o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o jogador infringiu o artigo 160.º do regulamento disciplinar da Liga de clubes.

Dani Figueira foi ainda multado em 327 euros, enquanto o Estoril foi punido com uma multa no valor de 1.632 euros.