Estoril confirma interesse em Pizzi

O diretor-desportivo do Estoril, Pedro Alves, confirma o interesse na contratação de Pizzi.

Em declarações ao Canal 11, Pedro Alves o negócio ainda não está fechado, mas que a porta está aberta.

“Não fechei. Gostaria de fechar, como é lógico. Há interesse em todos os bons jogadores. Comigo não tem nada assinado, a verdade é essa”, disse.

O dirigente canarinho acrescentou: “Se o Pizzi cabe no plantel do Estoril? Claramente. No orçamento, ele é que tem de decidir, mediante o que temos para lhe oferecer. É um jogador que se não tiver o lado financeiro resolvido, não vai resolver-se no Estoril. É um jogador que faz falta ao futebol português”.

Pizzi, de 33 anos, está atualmente no Al Wahda, dos Emirados Árabes Unidos depois de ter deixado o Benfica.