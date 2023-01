"Solução menos lesiva possível". Paços explica oposição ao pedido do Benfica

O caso teve origem num pedido do Benfica, que pretendia aproveitar a semana da "final four" da Taça da Liga, em que as águias já não participam, para aliviar o calendário antes do jogo com o Club Brugge, para a Champions, em fevereiro.

A Liga de Clubes confirmou, ao final desta tarde, as novas datas dos jogos do Paços frente ao Benfica e Gil, tal como a Renascença tinha avançado. O Paços-Benfica é adiantado do dia 12 de fevereiro para 26 de janeiro e o Paços-Gil é adiado um dia, de 30 para 31 de janeiro.

"O facto de a alteração implicar a realização de três jogos consecutivos na condição de visitado no espaço de uma semana iria trazer graves consequências para as condições do relvado do Estádio Capital do Móvel", "a realização de três eventos em que se prevê uma grande deslocação de adeptos e de meios em tão curto espaço de tempo também obrigaria a uma estressante capacidade de resposta da nossa estrutura", são os dois primeiros motivos.

Para além disse, o clube destaca a importância do jog o com o Gil: "•O facto de a terceira partida da série ser frente a um adversário direto na prossecução do objetivo de manutenção na I Liga também nos condiciona face à natural falta de rotina em jogos tão consecutivos e à grande desvantagem entre ambos os clubes envolvidos, relativamente aos dias de descanso prévios à partida (o que aumenta consideravelmente o risco de lesões para os nossos atletas)".

O clube garante que "apelou ao bom senso das partes envolvidas por forma a encontrar uma solução que fosse o menos lesiva possível para todos. Tal foi encontrada com a antecipação do jogo entre o Paços de Ferreira e o Benfica para o dia 26 de janeiro e com a marcação do Paços de Ferreira-Gil Vicente para o dia 31 de janeiro".

O Paços diz que "embora não seja de todo o cenário que pretendíamos, consideramos ter-se encontrado a solução possível".