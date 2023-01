Santa Clara contrata experiente guarda-redes argentino

O Santa Clara anunciou a contratação do guarda-redes argentino Marcos Díaz, que assina contrato por uma época e meia, até junho de 2024.

O guardião de 36 anos terminou contrato com o Huracán, da Argentina, e tem a sua primeira experiência no futebol europeu.

Fez toda a carreira na Argentina, com passagens pelo Colón, Juracán, Talleres e Boca Juniors. Foi uma vez campeão argentino no Boca, embora não se tenha afirmado como titular.

Marcos Díaz é a resposta do Santa Clara à grave lesão de Marco Pereira, que falha o resto da época. O Santa Clara continua a ajustar o plantel após a chegada do treinador Jorge Simão. Ontem, o clube anunciou a saída de quatro jogadores: Rodrigo Valente, Anderson Carvalho, Andrezinho e João Marcos.



“Antes de mais, quero agradecer a oportunidade que me deram, estou muito feliz por estar aqui e venho com muita vontade de ajudar o clube a conquistar os seus objetivos”, disse o jogador aos meios do clube.

Marcos Díaz pode estrear-se já na receção ao Benfica, no próximo sábado, às 18h00. O titular tem sido o brasileiro Gabriel Batista.