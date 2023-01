Liga confirma que Paços recebe Benfica no dia 26 e Gil Vicente no dia 31

A Liga de Clubes oficializou a troca de datas dos jogos Paços de Ferreira-Benfica e Paços-Gil Vicente, tal como a Renascença anunciou.

O Paços-Benfica é adiantado do dia 12 de fevereiro para 26 de janeiro, semana de "final four" da Taça da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20h15.

Segundo a nota oficial da Liga de Clubes, as águias pediram "agendamento para a data em causa, tendo em conta o disposto na alínea C, ponto 5, do art. 44º do RC, que refere o direito de garantir calendarização do jogo com espaço de 72 horas de intervalo, entre o jogo da jornada 20 e da primeira mão dos oitavos de final da UEFA Champions League".

A decisão foi anunciada "após parecer unânime da Comissão Permanente de Calendários (CPC)".