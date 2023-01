Benfica joga na Mata Real no dia 26 de janeiro. Paços-Gil adiado um dia

O Paços de Ferreira-Benfica vai mesmo ser antecipado para o dia 26 de janeiro, apesar do clube pacense ter inicialmente rejeitado o pedido das águias. De forma a não prejudicar o Paços, o jogo frente ao Gil Vicente, inicialmente marcado para 30 de janeiro, será adiado um dia.

O jogo entre Paços e Benfica estava inicialmente marcado para 12 de fevereiro, apenas três dias antes de uma importante deslocação ao terreno do Club Brugge, para os oitavos de final da Liga dos Campeões.

Por esse mesmo motivo, o Benfica pediu a antecipação do jogo para a semana da "final four" da Taça da Liga, prova em que tanto águias como pacenses já estão eliminados. O Paços recusou o pedido inicial das águias, uma vez que congestionava o calendário da equipa que luta pela manutenção.

A confirmar-se o jogo a 26 de janeiro, o Paços teria três jogos num espaço de dez dias, todos em casa, sendo que o último dessa série, no dia 30 de janeiro frente ao Gil Vicente, é de importância acrescida por serem duas equipas na luta direta pela manutenção.



De forma a aliviar as preocupações do Paços de Ferreira, o jogo frente ao Gil Vicente será adiado para o dia seguinte, 31 de janeiro, pelo que o clube da Mata Real ganha mais um dia de descanso e de preparação para essa partida.

Tudo ficou decidido depois de uma reunião da Comissão Permanente de Calendários da Liga de Clubes nesta terça-feira. A decisão deverá ser oficializada nas próximas horas.

O Paços somou a primeira vitória da época no último sábado, ao 20.º jogo da temporada. O triunfo não tira a equipa de César Peixoto do último lugar, mas elevou a contagem de pontos para 6. O Marítimo é 17.º, com 10 pontos, e o Santa Clara está em 16.º, lugar de "play-off", com 14 pontos.