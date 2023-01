Selecionador Roberto Martínez na bancada do Estoril-Casa Pia

O selecionador nacional, Roberto Martínez, está nas bancadas do Estádio António Coimbra da Mota para assistir ao Estoril-Casa Pia desta segunda-feira.

A presença do novo treinador da seleção portuguesa não passou despercebida à transmissão televisiva, que encontrou Roberto Martínez na bancada, acompanhado de José Couceiro, vice-presidente e diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol.

É o terceiro jogo da I Liga que Roberto Martínez assiste, presencialmente, nesta jornada. No sábado, esteve no Braga-Boavista e no dia seguinte marcou presença no Benfica-Sporting.

Nos primeiros dias no cargo, Martínez viajou até à Arábia Saudita para falar com o capitão Cristiano Ronaldo. Falou também com William Carvalho, do Bétis, André Almeida e Thierry Correia, do Valência, que estavam no país para disputar a Supertaça de Espanha.

O espanhol Roberto Martínez foi anunciado como selecionador no último dia 9 de janeiro.