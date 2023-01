Santa Clara dispensa quatro jogadores

O Santa Clara anunciou a dispensa de quatro jogadores do plantel: o capitão Anderson Carvalho, Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente.

O único que está de saída imediata é Anderson Carvalho. O médio de 32 anos chegou a acordo para a rescisão de contrato que era válida até ao final da época.

O brasileiro estava no clube desde 2018 e somou 115 partidas. Do quarteto dispensado, era aquele com mais minutos, 548, mas já não era titular no campeonato desde a quarta jornada.

Andrezinho, João Marcos e Rodrigo Valente chegaram nesta época – provenientes de FC DAC 1904, Al Wahda e Estoril, respetivamente -. estando agora devidamente autorizados pela SAD a procurar novos clubes.



O Santa Clara é agora treinado por Jorge Simão, que se estreou no clube dos Açores nesta jornada, frente ao Portimonense.