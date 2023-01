Marco Pereira termina época devido a lesão

O Santa Clara anunciou que o guarda-redes Marco Pereira sofreu uma grave lesão no joelho e falha o resto da época.

Em comunicado, o clube explica que o guardião de 36 anos vai ser operado nos próximos dias, intervenção que "irá impedir o atleta de competir até ao final da presente temporada".

"Após a cirurgia, Marco Pereira irá iniciar imediatamente o seu processo de recuperação sob orientação do Departamento de saúde e performance do clube", pode ler-se.

Marco Pereira cumpre a sexta época no Santa Clara, com 152 jogos disputados. Está no clube desde a época de subida à I Liga.

O guarda-redes já não joga desde outubro. O titular da baliza tem sido o brasileiro Gabriel Batista.