Gil Vicente vence Guimarães no fecho da 16.ª jornada

O Gil Vicente venceu, esta segunda-feira, em casa o Vitória de Guimarães, por 2-1, no fecho da 16.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, deixando o 16.º lugar, de acesso ao play-off de manutenção.

Anderson Silva (17), que viria a ser expulso aos 65 minutos, deu vantagem aos vimaranenses, mas Ali Alipour (40) e Fran Navarro (82) deram aos gilistas o segundo triunfo nos últimos 10 jogos no campeonato.

Com esta vitória, o Gil Vicente subiu ao 15.º posto, com 15 pontos, mais um do que o Santa Clara, que caiu para o lugar de play-off de manutenção, enquanto o Vitória se mantém no sexto posto, com 24.