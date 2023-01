Estoril volta às vitórias e impede que Casa Pia ultrapasse o Sporting

O Estoril recebeu e venceu o Casa Pia, por 2-0, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, e impediu que a equipa de Filipe Martins subisse ao quarto lugar e ultrapassasse o Sporting.

Francisco Geraldes abriu o marcador de penálti, aos 32 minutos de jogo. O ex-Sporting teve alguma sorte no lance, uma vez que a bola bateu nos dois postes antes de cruzar a linha de golo por completo.

O Casa Pia dificultou missão no início da segunda parte, com um vermelho direto mostrado a Clayton Silva, aos 55 minutos, por entrada dura sobre Geraldes.

Em desvantagem numérica, o Estoril acabou por chegar ao segundo golo já aos 77 minutos por um grande lance individual de Tiago Gouveia, que rematou ao ângulo da baliza de João Bravim.

O Estoril quebrou uma longa série de 10 jogos sem vencer para todas as competições. A última vitória tinha sido a 14 de outubro, frente ao Amora, para a Taça de Portugal. A última no campeonato foi na 9.ª jornada, em casa do Gil Vicente, no dia 7 de outubro.

A equipa orientada por Nélson Veríssimo sobe ao 13.º lugar e ultrapassa o Famalicão.

O Casa Pia poderia ter aproveitado o empate do Sporting frente ao Benfica para ultrapassar os leões e subir ao 4.º lugar, mas não consegue. Continua com os mesmos 27 pontos, no 5.º lugar, e pode até ser igualado pelo Vitória de Guimarães, que joga ainda esta noite.

A assistir nas bancadas esteve o novo selecionador nacional, Roberto Martínez.