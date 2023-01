Chaves pode igualar melhor marca de sempre na primeira volta do campeonato

Francisco José Carvalho, presidente da SAD do Desportivo de Chaves, está satisfeito com o rendimento da equipa esta época, que pode até igualar o melhor registo pontual da história do clube no final da primeira volta.



Em declarações aos jornalistas no dia seguinte ao empate caseiro frente ao Arouca, a um golo, o dirigente realça o registo que pode ser igualado.

“Até ao momento, estamos satisfeitos com o desempenho da equipa, apesar de todas as contrariedades. A equipa tem feito os pontos necessários para alcançar o objectivo desta temporada, que passa obviamente pela manutenção. Falta um jogo para terminar a primeira volta e podemos igualar a melhor pontuação de sempre, que são 24 pontos", disse.

Nesta altura, o Chaves soma 21 pontos e precisa de vencer o Boavista no Estádio do Bessa para igualar o recorde.

O Chaves somou 24 pontos na temporada 2016/17, com Jorge Simão e Ricardo Soares no comando técnico, época em que os transmontanos acabariam por terminar no 11.º posto da tabela, com 38 pontos.

Em 17 participações, o melhor desempenho da história do clube foi o 5.º lugar, nas temporadas 1986/87 e 1989/90. Recentemente, o clube terminou no 6.º posto, em 17/18.

A equipa orientada por Vítor Campelos ocupa, nesta altura, o 9.º lugar, com 21 pontos, mas está apenas a três do sexto, o Vitoria, e a seis pontos do Casa Pia, que é 5.º e ocupa lugar europeu.

Lesões têm afetado o plantel do Chaves, um fator que Francisco José Carvalho tem em conta.

"Tivemos 8 baixas neste jogo com o Arouca, algumas delas peças que têm sido fundamentais na orgânica da equipa. Neste momento o mais importante é recuperar os jogadores que não têm podido ajudar e que já nos deram muitas alegrias nesta temporada", termina.