"Braga tem condições para lutar pelo título com Benfica e Porto"

Domingos Paciência acredita que o Sporting de Braga pode lutar pelo título de campeão nacional com o Benfica e com o FC Porto.

O antigo treinador do Braga lutou com a equipa da Luz pelo campeonato até á última jornada, na época 2009/10. Em entrevista a Bola Branca, Domingos afiança que os Guerreiros do Minho têm capacidade para se manter na corrida até ao final.

"Acredito que o Braga pode lutar pelo título. Apesar de estar dependente do que poderá ser o rendimento do Benfica e do FC Porto, acredito que pode ser possível, porque vejo um Braga moralizado e que teve uma reação muito boa após aquela derrota em Alvalade. E nesta altura o Braga é uma equipa muito mais confiante, e é natural que vá lutar com o Benfica e com o FC Proto pelo titulo de campeão nacional", assegura.

Só falta maior regularidade

Muitos analistas dizem que, para o Braga ser campeão, falta qualquer coisa. Nestas declarações à Renascença, Domingos explica o que pensa faltar à formação minhota: "Acima de tudo, a regularidade."

"O Braga tem mostrado a equipa que tem, principalmente contra as equipas grandes, mas, por exemplo, no último jogo, contra o Boavista, teve alguma dificuldades em ganhar o jogo, porque também as equipas de menor dimensão já começam a respeitar o Braga e a vê-lo com outros olhos e abordam o jogo de outra forma. E a regularidade que eu falo é com essas mesmas equipas, em que o Braga terá de ser mais consistente e manter essa regularidade para continuar a lutar pelo titulo", refere.

Para Domingos, Artur Jorge dispõe de "muita juventude e alguma maturidade" no plantel, num misto de grande qualidade.

"Por isso temos um Braga forte nesta altura", conclui o técnico.

Com 16 jornadas realizadas, o Sporting de Braga é o segundo classificado do campeonato, a quatro pontos do líder Benfica e com mais um do que o FC Proto, além de oito pontos de vantagem sobre o Sporting.