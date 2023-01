Braga pode sonhar com o título? "Tudo é possível"

O presidente da Assembleia Geral do Sporting de Braga, António Marques, garante que "tudo é possível" na luta dos minhotos pelo título, mas "não adianta embandeirar em arco".

O Braga está a um jogo de terminar a primeira volta do campeonato no segundo lugar. Depois da vitória frente às águias, que voltaram a perder pontos com o empate no dérbi de domingo, o Braga está apenas a quatro pontos da liderança.

A época permite alimentar o sonho de que o título é possível, mas António Marques adverte para um caminho feito de dificuldades perante rivais em teoria mais fortes.

"O Braga não está habituado a coisas fáceis. Tudo é possível se jogos continuarem a sorrir, mas é preciso muita consciência e ser racional. Há equipas muito bem preparadas e com plantéis muito caros e muito bem pagos. O que o Braga fizer, será bem feito. Devemos lutar pelo melhor lugar possível e o título logo veremos. Não adianta embandeirar em arco e dizer que tudo é possível. Nada é fácil, as coisas nunca foram fáceis para o Braga", diz, a Bola Branca.

O melhor resultado da história do Braga foi em 2009/10, com o segundo lugar na classificação, com Domingos Paciência no comando técnico. António Marques garante que é possível sonhar e manter os pés no chão.