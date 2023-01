"Benfica é mais favorito, mas campeonato está em aberto"

"Devido à paragem para o Campeonato do Mundo, esta fase é quase uma pré-época, porque houve jogadores que foram e outros que ficaram. O Sporting conseguiu aquelas sete vitórias consecutivas e depois caiu com o Marítimo. Há aqui uma nova realidade que os treinadores terão de saber analisar e há dúvidas na regularidade das equipas. Penso que vai ser um pouco de montanha russa. O Porto e o Benfica vão perder pontos e vamos ver quem se consegue estabilizar mais rapidamente para atingir os objetivos", afirma.

A opinião é do treinador Vítor Manuel no dia seguinte ao empate no dérbi e a uma jornada do fim da primeira volta. O técnico, um dos mais experientes do futebol português, vê um campeonato em aberto, pese embora os quatro pontos de vantagem do Benfica sobre o Braga e cinco sobre o Porto.

Sporting tem de "subir o Evereste"

Sobre o Sporting, Vitor Manuel deteta alguma inexperiência no plantel e concorda com a análise de Ruben Amorim de que este leão é bipolar, fatores que contribuem para que o título esteja demasiado longe, até porque o Sporting não tem apenas um, mas sim três rivais com que se bater.

"Se fosse só uma equipa que estivesse na frente com seis ou sete pontos poderia seria possível chegar ao primeiro lugar, assim diria que não é subir os Pirenéus, mas sim subir o Evereste. O Sporting tem um onze base muito forte, mas as segundas linhas têm falta de maturidade e experiência", considera.

O mercado no futebol português encerra dia 2 de fevereiro. Do FC Porto, Vitor Manuel não espera mais do que uma qualquer surpresa com que Sérgio Conceição consiga baralhar os rivais. Já o Benfica fez o que devia ao ir buscar os reforços escandinavos Tengstedt e Schjelderup.



"O Benfica, com as duas aquisições, anulou um défice que tinha nos corredores e acrescentou mais um ponta de lança para ter mais poder de fogo. Tem a Liga dos Campeões, onde em condições normais tem condições para chegar aos quartos de final. O FC Porto tem limitações financeiras, mas o Sérgio Conceição tem tido a arte e o engenho para de muitas vezes fazer milagres, e às vezes tira um coelho da cartola e aparece alguém que nos surpreende", conclui.

Vitor Manuel, com 70 anos, orientou mais de 500 jogos na I Liga, com passagens pela Académica, Sporting de Braga, Penafiel, União de Leiria, Belenenses, Leça e Salgueiros. É, também, pai de Vítor Bruno, adjunto de Sérgio Conceição no FC Porto.