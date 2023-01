João Pedro Sousa. "Houve muita coisa boa", apesar da goleada

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, estava triste com o resultado (1-4) mas viu “muita coisa boa” na exibição da sua equipa no Dragão.

“Um dos grandes objetivos era sermos o Famalicão, colocarmos em campo a nossa ideia e o nosso jogo, e conseguimos isso. Claro que estamos tristes com o resultado, temos claramente de fazer melhor, mas fomos o Famalicão, com as nossas virtudes e defeitos. Custa dizer que saímos daqui satisfeitos após esta derrota, mas houve muita coisa boa e este jogo prova que vamos alcançar o nosso objetivo”, referiu.

O técnico famalicense considerou que “o primeiro e o segundo golos foram um soco no estômago porque sabíamos e não conseguimos anular o FC Porto nas combinações de corredores, estávamos preparados, mas sofremos golos em situações faladas”, o mesmo acontecendo no terceiro golo”.

A partir do terceiro golo sofrido, “fomo-nos levantando, apoiados no nosso jogo, que nos foi dando confiança, fomos crescendo e mantivemo-nos sempre equilibrados em termos emocionais, apesar do resultado desfavorável”.

João Pedro Sousa diz que conseguiram colocar “o nosso jogo”, apesar de o FC Porto ter sido “um adversário muito forte”.

O Famalicão perdeu 4-1 no Dragão.