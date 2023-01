Chaves e Arouca empatam com golos de penálti

O D. Chaves e o Arouca empataram 1-1, em jogo da 16.ª jornada da I Liga, disputado no terreno dos transmontanos.

O defesa central internacional canadiano Steven Vitória, aos 17 minutos, deu vantagem ao D. Chaves, na conversão de uma grande penalidade, da mesma forma que João Basso ofereceu a igualdade ao Arouca, aos 79, também na conversão de um castigo máximo.

Com esta igualdade, o Arouca, que somou o segundo jogo seguido sem perder, segue no sétimo lugar, com 23 pontos, mais dois do que o Desportivo de Chaves, que não vence há três jornadas e ocupa o nono posto, em igualdade com o Vizela.

Veja o resumo da partida: