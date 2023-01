Vizela vence Marítimo

O Vizela derrotou o Marítimo, por 3-0, em partida da jornada 16 da I Liga.

Os vizelenses tiveram uma entrada forte e marcaram dois golos nos primeiros cinco minutos, ambos por Osmajic, com assistências de Samu.

Já na segunda parte, Bruno Wilson carimbou o triunfo.

Com este triunfo, o Vizela sobe ao oitavo lugar do campeonato, à condição. Por sua vez, o Marítimo, que vem de um triunfo sobre o Sporting, mantém-se em posição aflitiva na tabela, 17.º lugar, com 10 pontos.

Veja o resumo da partida: