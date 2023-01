João Pedro Sousa. Famalicão “confiante” contra FC Porto “muito forte”

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, confirma que a equipa está “num bom momento e confiante”, mas espera um FC Porto “muito pressionante e muito forte”.

A equipa minhota vem de quatro vitórias consecutivas (duas para o campeonato, uma na Taça de Portugal e outra na Taça da Liga).

“O FC Porto continua muito forte, o Porto não está no lugar que pretende. O Famalicão está a evoluir, mas também não está no lugar que pretende. Será um jogo com um adversário de atitude muito pressionante e muito forte, como o Porto nos habituou nos últimos anos, aliás, desde sempre”, referiu.

O técnico do Famalicão confirma que a sua equipa “quer ir ao Dragão discutir o jogo e o resultado”. “Teremos de estar no limite em inúmeros parâmetros: taticamente, tecnicamente, fisicamente, emocionalmente. Teremos de dar resposta muito forte e estar nos nossos limites”.

Sobre o crescimento da sua equipa nos últimos jogos, João Pedro Sousa não tem dúvidas: “Há sempre coisas para melhorar e corrigir. Mas temos consciência de que ainda há um trabalho muito longo para fazer e as coisas com calma vão chegar onde queremos, para sermos também mais competitivos, vencer mais vezes e sairmos do lugar onde estamos”.

A partida contra o FC Porto realiza-se este domingo a partir das 20h30.