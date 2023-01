Zé Carlos regressa ​ao Gil Vicente

O Gil Vicente anunciou a contratação do lateral Zé Carlos, que regressa ao clube de Barcelos meia temporada depois.

O defesa de 24 anos foi um dos destaques da época histórica do ano passado, que terminou com a primeira qualificação europeia do clube.

Esta temporada, não foi integrado no plantel do Braga e foi emprestado ao Ibiza, da segunda divisão espanhola. Fez apenas sete jogos e não se afirmou.

Regressa agora ao clube de Barcelos para lutar pela titularidade com Carraça, Danilo Veiga e Hackman.