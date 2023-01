Tulipa espera Vizela "mais forte" e "competente" do que o Marítimo

O treinador vizelense alertou, porém, que o embate vai "ser uma luta até ao fim", perante um adversário que teve "um aporte de qualidade" desde que o treinador José Gomes assumiu o comando, nomeadamente no jogo mais recente, em que a formação insultar, 17.ª classificada da tabela, com 10 pontos, derrotou o Sporting, quarto, com 28, por 1-0.

"Ao regressar a casa, queremos ser mais fortes do que o nosso adversário, ser mais competentes e conquistar três pontos. (...) "Temos jogadores de qualidade e argumentos para ir conquistando os nossos pontos", realçou, na antevisão à partida marcada para as 15h30.

Convencido de que os vizelenses apresentaram "muitas coisas positivas" no desaire perante o Famalicão (2-1), para a ronda anterior, Manuel Tulipa vincou que a sua equipa pode transportar as "boas sensações" desse duelo minhoto para a receção aos madeirenses, no sábado.

O treinador do Vizela afirmou, esta sexta-feira, que o Vizela deve ser "mais forte" e "competente" do que o Marítimo, equipa que considera em crescendo, para regressar aos triunfos na I Liga portuguesa de futebol, em partida da 16.ª jornada.

"Baseando-nos nos últimos dois jogos do José Gomes, a equipa teve um aporte de qualidade. Nomeadamente no aspeto defensivo, é uma equipa muito agressiva, que, no último jogo, se impôs a nível físico e tático. Os jogadores do Sporting não ficaram confortáveis nos duelos. E o seu treinador [José Gomes] apresentou uma proposta audaz", salientou.

Tulipa assinalou também as "boas sensações" com que deixou o Estádio Municipal de Famalicão há uma semana, depois de um jogo em que o Vizela "chegou mais vezes do que o adversário à baliza", mas reconheceu que os seus jogadores precisam de "controlar as transições do adversário", de "melhorar a organização e estabilidade por mais tempo" e de "ter uma defesa de baliza mais consistente".

Com o lateral esquerdo Kiki Afonso de regresso às opções após lesão, Tulipa referiu ainda que os "treinadores dependem de resultados" a propósito do seu estatuto no Vizela como substituto de Álvaro Pacheco, treinador cuja saída, oficializada em 30 de novembro de 2022, gerou controvérsia no seio do clube 'azul'.

"Os treinadores dependem de resultados. A minha estabilidade enquanto treinador depende disso. Ninguém teria oportunidade no clube se chegasse ao escalão sub-23 e perdesse os jogos todos. Uma carreira de treinador depende dos resultados, dos seus conteúdos de jogo", disse.

O Vizela, 12.º classificado da I Liga portuguesa, com 18 pontos, recebe o Marítimo, 17.º, com 10, em jogo agendado para sábado, às 15h30, no Estádio do Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Manuel Oliveira, da associação do Porto.