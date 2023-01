Taça. Académico de Viseu-Porto a 8 de fevereiro, Braga-Benfica no dia seguinte

A Federação Portuguesa de Futebol confirmou as datas e horas dos quartos de final da Taça de Portugal.

O Académico de Viseu recebe o FC Porto no Estádio do Fontelo no dia 8 de fevereiro, uma quarta-feira, às 20h45. Antes, Famalicão recebe a B SAD, no mesmo dia, às 18h45.

No dia seguinte, 9 de fevereiro, o Braga recebe o Benfica às 20h30, antecedido do Casa Pia-Nacional, às 18h30.

Veja os horários e o quadro completo dos quartos de final.

8 de fevereiro (quarta-feira)

FC Famalicão-B SAD, 18h45, SportTV

Académico de Viseu-FC Porto, 20h45, RTP

9 de fevereiro (quinta-feira)

Casa Pia-Nacional, 18h30, SportTV

Sporting de Braga-Benfica, 20h30, RTP