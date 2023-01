Quatro golos do Moreirense asseguram vitória frente ao Mafra

O Moreirense recebeu e venceu o Mafra, por 4-2, num jogo em que o líder da II Liga esteve duas vezes em desvantagem.

Ença Fati abriu o marcador para o Mafra mesmo em cima do intervalo, já aos 47 minutos de jogo.

De penálti, André Luís empatou aos 48, mas o Moreirense voltou a ficar em desvantagem aos 56 minutos, por Loide Augusto.

A partir desse momento, o Moreirense embalou para a reviravolta. João Camacho empatou aos 60 minutos. A equipa de Paulo Alves chegou à vantagem já perto do fim, com o "bis" de André Luís aos 81 minutos. Aos 90, Petkov, lançado a jogo aos 79 minutos, fechou a contagem.

O Moreirense soma agora 39 pontos e, à condição, com oito de vantagem para o Farense, e 13 para o Académico de Viseu, que é terceiro.

Foi o quarto jogo seguido do Mafra sem vencer, que fica no 12.º lugar com os mesmos 17 pontos. A equipa pode cair para lugares perto da zona de descida mediante os outros resultados.