Leandro Silva regressa a Portugal para reforçar o Leiria

A União de Leiria anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Leandro Silva, médio que na época passada estava na I Liga, ao serviço do Arouca.

Leandro transferiu-se para o Hapoel Haifa, no verão, mas fez apenas três jogos pelos israelitas. O jogador, de 28 anos, será um dos pesos pesados da Liga 3. Formado no FC Porto, Leandro Silva tem experiência de I e II ligas, com passagens por Porto B, Académica, Paços de Ferreira e Arouca. Esteve, também, duas épocas no AEL Limassol, do Chipre.

A União de Leiria tem a subida de divisão como objetivo e está na liderança da Série B da Liga 3.