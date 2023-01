Diego Rosa deixa o Vizela e reforça Bahia, de Renato Paiva

Diego Rosa deixa o Vizela, após meio ano de ligação, e segue para o Bahia, equipa treinada pelo português Renato Paiva.

O médio brasileiro, de 20 anos, pertence ao City Group, consórcio que detém o Manchester City e, desde o final de 2022, também entrou no capital do Bahia. Diego Rosa regressa ao Brasil, para se estrear na Série A.

Natural de São Salvador da Baía, o jovem futebolista começou a sua formação no Vitória, rival do Bahia, e prosseguiu nas categorias de base do Grémio de Porto Alegre. Saiu para a Europa, já com contrato com o Manchester City, que em 2021 investiu seis milhões de euros no jogador.

Depois de uma época e meia no Lommel, da Bélgica, chegou ao Vizela esta temporada, onde fez 11 jogos.