Adeptos defendem que criminalização da pirotecnia é repressora e desproporcional

A proposta de lei aprovada na quinta-feira em Conselho de Ministros que criminaliza o uso de pirotecnia em recintos desportivos é "repressora" e "desproporcional", defende a presidente da Associação Portuguesa de Defesa do Adeptos (APDA).

Em declarações à agência Lusa, Martha Gens admite que a criminalização do uso de pirotecnia é "uma bandeira que traz imensos votos", mas lembra que "quantos mais votos traz, menos adeptos aos estádios também trará" e teme que o afastamento "seja irreversível".

"Pior ainda é entrar sempre na linha repressora, pois isto já era uma contraordenação prevista na lei 29/2009 e agora quer-se criminalizar. Por outro lado, falta aqui uma proporcionalidade [à lei] e este ponto é gritante", frisa a representante dos adeptos portugueses.

A presidente da APDA ressalva que ainda não viu a proposta de lei, mas considera que a moldura penal prevista de até cinco anos de prisão "coloca este ilícito penal ao lado de crimes como o lenocínio e a corrupção".

"Portanto, isto é completamente desproporcional face ao bem jurídico que se quer proteger. Não conseguimos entender qual é a necessidade desta gritante desproporcionalidade", desabafa.

Por outro lado, os adeptos temem "que este tipo de repressão" esteja relacionado com a "queda do cartão do adepto" e com "uma necessidade do legislador dar a entender que isto não fica assim".

"Não lhe chamaria represália, mas desde 2018 que se fala com muita pompa que é necessário rever o regime jurídico do combate à violência nos recintos desportivos. E nós concordamos. Não pode ser é à custa de medidas repressivas e extremamente securitárias, não é essa a nossa apologia. E o cartão do adepto é um claro exemplo disto", aponta a adepta.