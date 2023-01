Jovan Lukic é reforço do Torreense

O Torreense anuncia Jovan Lukic, médio ofensivo, internacional sub-21 pela Sérvia, como reforço, até ao final da temporada, por empréstimo dos austríacos do LASK Linz.

O jogador, de 20 anos, cumpriu a primeira metade da época no Cukaricki, clube sérvio onde fez a formação, onde se estreou, como profissional, aos 19 anos e que o transferiu no final da temporada passada para o LASK.

Na última época, Lukic fez 32 jogos e marcou um golo pelo Cukaricki, clube que foi 4.º classificado da liga sérvia. Este ano tem 11 jogos e um golo. O Cukaricki é 3.º classificado na Sérvia.

O Torreense está no 16.º lugar da II Liga, em posição de "play-off" de manutenção. A equipa do Oeste já assegurou, nesta janela de mercado, a contratação do ponta de lança cabo-verdiano Patrick, que rescindiu com o Chaves.