Nota 4 para João Gonçalves. "Arbitragem agradável sem grandes lapsos"

O videoárbitro Bola Branca, Paulo Pereira, faz um balanço positivo à primeira arbitragem de João Gonçalves num jogo de um grande, na vitória do FC Porto frente ao Arouca. Nota 4 para o jovem árbitro.

"Fez uma arbitragem agradável sem grandes lapsos, nota 4. Na primeira parte foi estado irregular na lei da vantagem, mas a vontade de fazer tudo bem às vezes faz com que caia nestes pequenos erros, mas está a fazer uma boa arbitragem", disse.

Na primeira parte, Antony poderia ter sido expulso, mas seria consequência de um primeiro cartão amarelo mal mostrado pelo árbitro.

"Aos 17 minutos, Antony viu um amarelo injusto. Joga a bola e depois toca com o Wendell. Aceiteria falta, mas amarelo nunca. Aos 42 minutos, arriscou segundo com um pisão sobre Galeno. Foi beneficiado neste lance e prejudicado no primeiro. Equilibrou-se a balança", explica.

O Porto reclamou penálti em três ocasiões: duas vezes por mão na bola aos 36 e 43 minutos, mas sem razão. Aos 87, Danny Loader chocou com João Valido, mas o "guarda-redes toca primeiro na bola e não há motivo para penálti".

"Aos 46 minutos, João Gonçalves foi quase um defesa do Arouca, foi o destino de um remate de Galeno. Faz parte da inexperiência e de querer estar perto do jogo. Viu-se a desilusão na expressão do árbitro. Estava onde não devia", repara ainda o VAR Bola Branca.