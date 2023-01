Dérbi de sub-23 sorri ao Benfica

A equipa de sub-23 do Benfica derrotou a do Sporting, por 3-2, esta quarta-feira. A poucos dias do dérbi na Luz para o campeonato, os seniores encarnados já sabem o que fazer e os leões o que não replicar.

Em jogo da 13.ª jornada da Liga Revelação, no Seixal, o Benfica abriu o marcador a meio da primeira parte, por Diogo Spencer, e fez o 2-0 ao minuto 74, por intermédio de Hugo Faria. Contudo, três minutos depois, Nicolai Skoglund reduziu para o Sporting e relançou o resultado.

A incerteza durou mais 11 minutos. Aos 88, Tomás Azevedo repôs a vantagem de dois golos para o Benfica. Lucas Dias ainda voltou a reduzir, já nos descontos, mas o Sporting já não foi a tempo do empate.

Com este resultado, o Benfica consolida a liderança da Série B da Liga Revelação, com 25 pontos. O Sporting continua em último, com oito. Os quatro primeiros disputarão a fase de apuramento do campeão.

O dérbi da 16.ª jornada da I Liga entre Benfica e Sporting está marcado para domingo, às 18h00, no Estádio da Luz. Terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.