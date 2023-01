Varzim quer voltar a surpreender. Benfica quer convencer

O Benfica, líder da I Liga, visita hoje o Varzim, da Liga 3, nos oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, procurando evitar nova surpresa dos poveiros, que já afastaram o Sporting nesta edição.

Enzo Fernández deverá ser a grande novidade no Benfica esta terça-feira. O argentino foi punido pelo clube, devido ao seu comportamento, após o Mundial do Qatar, e não foi utilizado no jogo com o Portimonense. Roger Schmidt disse, no entanto, que o caso está encerrado, abrindo a porta ao regresso do médio pretendido pelo Chelsea.

No Varzim, Tiago Margarido tem seis jogadores lesionados, mas mantém a ambição de surpreender os encarnados, tal como fez com o Sporting.

O Varzim-Benfica é esta noite, às 20h45, na Póvoa. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.