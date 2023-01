Presidente do Varzim: “Podemos ser a surpresa desta ronda” contra o Benfica

Edgar Pinho, presidente do Varzim, quer surpreender o Benfica nos oitavos-de-final da Taça de Portugal. O presidente poveiro afirma que, independentemente do valor das equipas, o clube “vai a jogo para disputar o resultado”.

“Claro que reconhecemos a valia do Benfica, tal como já reconhecemos o valor do Sporting. Acredito que, se a equipa estiver focada e concentrada, podemos ser a surpresa desta ronda. Não temos a pressão do nosso lado”, diz, em Bola Branca.

O Varzim, da Liga 3, eliminou o Sporting na terceira eliminatória da Taça. Agora, os poveiros querem fazer o mesmo às águias, mas Pinho reconhece que será mais complicado.

“O Benfica é provavelmente a equipa mais sólida do campeonato. Comparando com o jogo com o Sporting, a valia do Benfica está acima do que o Sporting estava. Esta eliminatória é, por isso, em teoria, mais difícil”, admite.

O Benfica vem da pior fase desde que Roger Schmidt assumiu a equipa. Os encarnados foram afastados da Taça da Liga pelo Moreirense e perderam por 3-0 com o Sporting de Braga, no campeonato. Visitam o Varzim após uma vitória por 1-0 frente ao Portimonense.

“O pior momento do Benfica, dada a valia do plantel não existe para o Varzim, nem é considerado pelos atletas do Benfica, que farão tudo para passar. O Benfica está na liderança do campeonato, ficou pelo caminho na Taça da Liga, mas não querem abdicar da Taça de Portugal. Darão o seu melhor, independentemente dos jogadores que jogarem. Não haverá facilitismos”, explica Edgar Pinho, em entrevista à Renascença.

O Varzim é segundo classificado da série A da Liga 3. O objetivo para a temporada é garantir o regresso aos escalões profissionais, embora o desempenho na Taça da Liga esteja a surpreender. Edgar Pinho sublinha que foram traçados “objetivos e prémios” para época e “nada mais foi anunciado aos atletas”.

“O que tenho procurado é estar afastado do plantel, porque este jogo vai ser abordado como todos os outros desta época: muita responsabilidade e muita tranquilidade”, revela.

Varzim-Benfica, dos oitavos de final da Taça, esta terça-feira, às 20H45. O jogo conta com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.