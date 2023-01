Manuel Oliveira "não foi brilhante", mas tem nota positiva

Manuel Oliveira, árbitro do Varzim-Benfica, tem nota 3 do VAR Bola Branca, Paulo Pereira. Prestação positiva, sobretudo, na primeira parte, em que foi "sereno e tranquilo". "O pontapé livre que resultou no golo do Benfica foi bem assinalado", comenta.

A avaliação sofreu uma depreciação pelo desempenho na segunda parte, em que "teve um critério disciplinar irregular". Manuel Oliveira mostrou quatro amarelos a jogadores do Varzim e um a jogadores do Benfica.

Apesar desse reparo, Paulo Pereira considera que a arbitragem merece nota positiva. "Esteve longe de ser brilhante, mas não teve interferência no resultado do jogo. Esteve bem no lance de maior dúvida, na queda de Tito na área do Benfica. A queda não foi natural. Bem ao não assinalar penálti", conclui.

O Benfica venceu o Varzim, na Póvoa, por 2-0, com golos de Grimaldo e de Enzo Fernández. Os encarnados seguem para os quartos de final da Taça da Portugal. Vão defrontar o vencedor do encontro entre Sporting de Braga e Vitória de Guimarães.