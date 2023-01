Jogo com o FC Porto é para o Arouca retificar encontro anterior

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, espera que a sua equipa retifique o resultado de há duas semanas, no Dragão, no reencontro com o FC Porto, esta quarta-feira, em jogo a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal.

Os arouquenses, que entretanto venceram o Estoril (2-0) e subiram ao 7.º lugar da I Liga, vão "agarrar todas as possibilidades e oportunidades que o jogo pode dar". " A competição é diferente do campeonato, é a eliminar, e vamos fazer das possibilidades que temos forças, para seguir em frente", afirma Armando Evangelista, em conferência de imprensa, esta terça-feira, em Arouca, tendo como termo de comparação o último jogo entre as duas equipas, que o Porto venceu, por 5-1.