Famalicão vence Leixões e está nos quartos de final da Taça de Portugal

O Famalicão venceu o Leixões por 2-1, esta terça-feira, e é a primeira equipa a apurar-se para os quartos de final da Taça de Portugal.

Depois de uma primeira parte sem golos, Alexandre Penetra marcou o primeiro golo, aos 77 minutos.

No entanto, de grande penalidade, já aos nove minutos de descontos finais, Thalis empatou para o Leixões e mandou o jogo para prolongamento.

Já aos 109 minutos, na primeira parte do prolongamento, Cadiz marcou o golo decisivo para o Famalicão.

O Famalicão jogará com o Vilaverdense ou com BSAD nos quartos de final, dependendo do resultado final do jogo desta quarta-feira.

Neste momento, Varzim e Benfica disputam outro lugar nos quartos de final.