Jorge Simão está a caminho do Santa Clara

Jorge Simão é o escolhido para suceder a Mário Silva no comando técnico do Santa Clara, ao que a Renascença apurou.

Ainda não há nada assinado, no entanto, esta segunda-feira o acordo entre o antigo treinador do Sporting de Braga, de 46 anos, e o clube açoriano ficou apalavrado e poderá ser oficializado nas próximas horas.

Jorge Simão sucede a Mário Silva, demitido na passada sexta-feira, ao fim de duas temporadas, devido aos maus resultados.

O Santa Clara é 15.º classificado da I Liga e tem apenas mais um ponto do que o Gil Vicente, equipa em lugar de "play-off" de manutenção.

Jorge Simão era um treinador livre, depois de ter deixado o Paços de Ferreira a meio da temporada passada. Tem passagens por vários clubes de I Liga, como Belenenses, Chaves, Braga e Boavista.

O técnico tem, ainda, duas aventuras no estrangeiro. Orientou os sauditas do Al Fayha em 2019/20 e os belgas do Royal Mouscron em 2020/21.