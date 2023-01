Vitória sobre o Sporting enche o Marítimo de esperança

A vitória sobre o Sporting, depois do empate em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, não tira o Marítimo do penúltimo lugar, mas os insulares têm agora 10 pontos e reentram na luta pela manutenção.

O treinador do Marítimo diz que a vitória sobre o Sporting (1-0) "alimenta a esperança que existe no nosso grupo". José Gomes refere-se à esperança de alcançar a permanência na I Liga, tendo em conta que a equipa está em zona de descida, mas em clara reabilitação.

"Não deixámos que o Sporting construísse porque fomos muito agressivos nos momentos de pressão e recuperámos muitas bolas", comenta, o treinador, em declarações à SportTV, após o encontro.

O Marítimo venceu o Sporting, por 1-0, com golo de Cláudio Winck, na sequência de um penálti. O Marítimo conquistou a segunda vitória da época, a primeira nos Barreiros e está a recuperar terreno na luta pela manutenção. Ainda assim, continua no penúltimo lugar da tabela, agora com 10 pontos. O Sporting é 4.º classificado, com 28.



Na próxima jornada, a 16, o Sporting joga com o Benfica, na Luz. O Marítimo visita o Vizela.