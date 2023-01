Paços pontua sete jogos depois na reestreia de César Peixoto

César Peixoto estreou-se, pela segunda vez esta época, no comando técnico do Paços de Ferreira com um empate, por 1-1, na receção ao Desportivo de Chaves, a contar para a 15.ª jornada do campeonato.

Juninho abriu o marcador aos 67 minutos, contudo, sete minutos depois, Uílton deu ao Paços o primeiro ponto em sete jogos. Os castores colocam um ponto final numa série de seis derrotas consecutivas.

Não é desta que o Paços de Ferreira vence, esta época. A equipa da Mata Real ainda não somou um único triunfo em todas as competições.

Com este resultado, o Paços passa a somar três pontos no campeonato. Continua no último lugar, a dez pontos do Santa Clara, primeira equipa acima da linha de água. Já o Chaves é nono, com 20 pontos.