Nota 2 para Hélder Malheiro. Penálti por assinalar a favor do Sporting

O videoárbitro Bola Branca atribui nota 2 à prestação de Hélder Malheiro no Marítimo 1-0 Sporting, a contar para a 15.ª jornada do campeonato.

Paulo Pereira considera que a primeira parte foi "ingrata" para o árbitro, que pecou pelo "apito fácil", algo de que os jogadores se aproveitaram.É também à luz da abordagem no primeiro tempo que o especialista aponta o erro capital de Hélder Malheiro no jogo, aos 49 minutos, num lance entre Pedro Porro e Léo Pereira na área do Marítimo.

"Porro, mais experiente, esperou o contato, mas ele existiu, sem dúvida. Analisando a primeira parte, em que em imensos lances parecidos o árbitro assinalava falta, aqui também teria de assinalar o pontapé de penálti. Estranho a não intervenção do videoárbitro", avalia.

Por outro lado, o árbitro acertou nos outros quatro lances em área.

"Aos 50 minutos, Porro caiu junto da área, mas pareceu-me claramente uma simulação. Ele arrastou o pé esquerdo e depois caiu. Aos 82 minutos, Matheus Reis caiu na área de penálti. Tinha escrito nas minhas notas que foi uma simulação com pouco jeito. Aos 87 minutos, apesar dos protestos de Gonçalo Inácio, a bola bateu no ombro de Matheus Costa e não na mão. O árbitro esteve bem", ajuíza Paulo Pereira, sobre os outros três pedidos de grande penalidade dos jogadores do Sporting.

O VAR Bola Branca também aprova a decisão de Hélder Malheiro no penálti assinalado a favor do Marítimo: "Aos 56 minutos, Mateus Fernandes imprudente pisou o Liza e o penálti foi bem assinalado."

Veja os vídeos dos cinco lances: