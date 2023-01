Boavista regressa às vitórias na I Liga

O Boavista bateu o Gil Vicente, por 1-0, no jogo de encerramento da jornada 15 da I Liga. Os axadrezados estão de regresso à vitórias no campeonato, após seis rondas sem vencer.

Yusupha, aos 31 minutos, fez o único golo da partida, o quarto do gambiano esta temporada. A equipa treinada por Petit, que não esteve no banco devido a castigo, aguentou a vantagem, mesmo jogando com menos um elemento nos últimos 15 minutos, face à expulsão de Reggie Cannon.

O Gil Vicente vinha de vitória com o Santa Clara, mas não deu sequência a esse resultado e não consegue, assim, fugir da zona de descida. O Gil mantém o 16.º lugar, de "play-off" de manutenção, com 12 pontos, menos um do que o Santa Clara e mais dois do que o Marítimo, que venceu o Sporting, este domingo.

O Boavista salta para o 8.º lugar, tem 20 pontos e fica com mais oito do que adversário desta noite. Uma vantagem confortável em relação aos lugares de descida.

Na jornada 16, o Boavista visita o Sporting de Braga, enquanto o Gil Vicente recebe o Vitória de Guimarães.

